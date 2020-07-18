IMF: ABD ekonomisi bu yıl yüzde 6,6 küçülecek

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, ABD’ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin ön bulguları paylaşıldı. koronavirüs (Covid-19) salgınının ABD ekonomisindeki etkileri için, “ABD tarihindeki en uzun büyüme Covid-19’un beklenmeyen gelişiyle raydan çıktı” denildi.

Ekonomik zararın çok büyük olduğu belirtilerek, “Ekonomiyi onarmak ve faaliyeti pandemi öncesi seviyelere döndürmek uzun bir zaman alacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu. Krizin ekonomik sonuçlarının en yoksul kesim için daha ağır olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yoksulluk oranları ve diğer sosyal zorlukların küresel finans krizi sonrasında yaşananları aşmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Covid-19 şokunun ekonomik yayılımını çevreleyen çok büyük belirsizlikler olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik daralma ve ekonomik kayıpların sektörel dağılımının yoksullukta sistemsel bir artışa yol açacağına dair işaretler olduğu belirtilerek, borç seviyelerindeki artışın kırılganlıklara yol açtığı kaydedildi.

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralacağı, 2021’de yüzde 3,9, 2022’de yüzde 3,3, 2023’te yüzde 2,3, 2024’te yüzde 1,9 ve 2025’te yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.