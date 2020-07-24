İmamoğlu'nun seçim döneminde tartıştığı esnaf özel kalem müdürü olmuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk oldu. İBB’deki görevi hakkında konuşan İmamoğlu, "O kadar aklınıza gelmeyecek saldırı biçimleri ve işi engelleme modelleriyle karşılaştım ki bazılarını anlatmaktan utanıyorum. Bu da yapılmaz yani. CHP’li bir belediye başkanı cami yapıyor diye oraya imam vermeyen bir müftü olur mu mesela? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlarla karşılaştım" dedi.

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre,İmamoğlu, "Partilerin başındaki insanların kutsallaştırılması büyük bir tehdittir, büyük bir tehlikedir. Partimin genel başkanını çok seviyorum ama kutsallaştırmanın anlamı yok" diye konuştu.

İmamoğlu, Ordu Havalimanı’nda yaşanan olaydan sonra 30 yıllık arkadaşı Fatih Portakal’ın yaptığı yayınlarla ilgili kendisine kırgın olup olmadığı sorusuna ise "Ondan beni arayıp sormasını bekledim. Arkadaşım olarak değil bir gazeteci olarak arayıp sormasını bekledim. Ama sormadı. Benim hala üniversiteden arkadaşım. Bunların hiçbirinde eksilme, azalma olmaz” yanıtını verdi.

İmamoğlu, 23 Haziran seçim sürecindeki esnaf ziyareti sırasında tartıştığı ve yandaş medyanın "İmamoğlu tokat attı" dediği kişiyle ilgili de şunları söyledi:

"Ben çok insani dokundum. Aslında o gence üzüldüm. Sonra elde ettiğimiz verilere göre çok da masum bir süreç olmadığını öğrendik. Hatta bir şehirde özel kalem müdürlüğü bile elde etmiş."

Söz konusu esnafın daha önce de AKP reklamında oynadığı ortaya çıkmıştı.