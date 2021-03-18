İmamoğlu'nun katıldığı törende gerilim: Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun

Edirnekapı Şehitliği'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 18 Mart anması düzenlendi.

Tören sırasında mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim? Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" dedi.

DHA'nın haberine göre, İmamoğlu bu sözlere, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık verdi.

"Gazi yakını" olduğunu belirten kişi alandan uzaklaştırılırken İmamoğlu'nu hedef almaya devam ederken İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben merak etme" dedi.