İmamoğlu’nun ailesinin test sonucu belli oldu

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Murat Ongun’un açıklaması şöyle:

“İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Covid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”