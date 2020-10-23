İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Murat Ongun’un açıklaması şöyle:
İmamoğlu’nun ailesinin test sonucu belli oldu
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Murat Ongun’un açıklaması şöyle: