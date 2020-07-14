İmamoğlu'nun 15 Temmuz programı: 251 hatim duası ve Sultanahmet'te mevlid programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz programı açıklandı. İmamoğlu, 15 Temmuz programından, 251 hatim duası edecek ve Sultanahmet Cami'de mevlid programına katılacak.
İmamoğlu'nun programı şöyle:
10:00- Temmuz Panosuna Karanfil Bırakma (Saraçhane Yerleşkesi)
10:15- Şehit Aileleri ile Buluşma (Saraçhane Yekleşkesi)
11:00- Edirnekapı Şehitliği Ziyareti ve Dua Okunması
12:00- 3. Ahmet Çeşmesi Şerbet Ikramı (Sultanahmet)
12:30- 251 Hatim Duası ve Mevlid Programı (Sultanahmet Camii)