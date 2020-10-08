İmamoğlu'nu tehditten yargılanan sanığa hapis cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hakaret ve tehditten tutuksuz yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu hakkındaki karar açıklandı.

Mahkeme, Görgünoğlu'nu "Zincirleme tehdit" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan ise 11 bin 640 TL adli para cezasına çarptırdı.

Görgünoğlu'nun, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" ve "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

Görgünoğlu, "İddianamedeki sözleri bizzat ben kendim yazdım. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum" demişti.

Sanık ilk duruşmada tahliye edilmişti.