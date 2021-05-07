'İmamoğlu'nu şikayet eden benim' demişti, yalan söylediği ortaya çıktı

Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, dün Ekrem İmamoğlu hakkındaki "türbe" şikayetini kendisinin yaptığını öne sürmüştü.

Akçekaya, "2 gündür gündemi sarsan Ekrem İmamoğlu ile ilgili CİMER’e kim şikayet etti? Bunu açıklayacağım. Bugün de İmamoğlu açıklama yaptı. 2006 Eylül’de bir kere oturmuşluğum var. Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet eden benim. Ufuk Akçekaya yani Tokatspor FK başkanı" demişti.

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, başvuran kişinin Akçekaya olmadığını söyledi, "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" dedi.