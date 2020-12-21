İmamoğlu'ndan Valiliğe yanıt: Gereken uyarıyı yaparız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülke genelinde yaşanan kuraklığın İstanbul’a etkilerinin masaya yatırılacağı toplantı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP döneminde yapılmış olan usulsüzlük dosyasını soruşturma talebinin valilik tarafından reddedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada İmamoğlu "Valiliğin soruşturmayı reddetmesi, soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmez. Başka yol haritalarımız vardır. Bulduğumuz bir usulsüzlük var ise bu konulara kararlılıkla gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bakacağız, eğer anlamlı bir gerekçe varsa, düzeltip ona göre yollarız. Eğer anlamsız ise valiliğe de gereken uyarıyı yaparız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın İBB'nin Kanal İstanbul'un zararlarını anlattığı afişleriyle ilgili soruşturma, bakanlık tarafından gereksiz bulunarak kapatıldı. konuyla ilgili ne düşündüğü sorulan İmamoğlu şu yanıtı verdi:

“Zaten saçma sapan bir soruşturmaydı; mesnetsiz, anlamsız. Böyle gerekli gereksiz, açıklama yapan kim varsa, onları kendi açıklamalarıyla baş başa bırakıyorum. Ben haklarında suç duyurusunda bulunacaktım; ama bu kadar lüzumsuz işlerle uğraştıkları için ben vazgeçiyorum. Umarım düzgün işlerle uğraşırlar bundan sonra.”