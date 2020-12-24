İmamoğlu'ndan 'su kesintisi' iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay” başlığıyla düzenlediği “hesap verme” etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bir gazetecinin “Su konusunda acil önlem planınız nedir? Kesintilere mi başlayacaksınız? Depolar geri mi geliyor? Tankerlerle su mu taşıyacağız?" sorusu üzerine, şu an İstanbul’u alarma geçirecek, su kesintisini gerektirecek bir sıkıntısı görünmediğini söyledi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Mevcut durumu analiz ettik. Elbette ki mevcut durumla alakalı şunu söyleyelim: En düşük yağış miktarlarından birisi dahi bu önümüzdeki aylarda olur ise yani özellikle ocak, şubat ve mart için konuşuyorum. En düşük yağış miktarları olsa bile önümüzde şu an İstanbul’u alarma geçirecek bir su kesintisi problemi gözükmüyor. Ancak şunu da ifade edelim. İstanbul, 2019'u kurak geçirdi. 2020’yi kurak geçiriyor. Ve bu genelde iki kurak mevsim üst üste olabiliyor dönem dönem. Yağış miktarları açısında da gerçekten bu iki kurak mevsimde geçmişte olduğundan çok daha az yağış alan bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle bu senenin Kasım ve Aralık ayı için söylüyorum. Ancak seneyi düşündüğümüzde önümüzdeki seneyi düşündüğümüzde tekrar kuraklığın ayrı bir tehdit oluşturacağı konusunda risklerimiz var.