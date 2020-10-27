İmamoğlu'ndan sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İmamoğlu, “Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak” dedi.

İmamoğlu açılışı yapılacak Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'na ilişkin ise “3 aydır gerçekleştirdiğimiz deneme sürüşleri problemsiz geçti. Bu hattın açılış törenini 28 Ekim'de yapacağımızı çok önceden duyurmuştuk. Hastanede olmam hasebiyle açılış törenimizi erteledik ama metromuzun hizmete girmesini ertelemiyoruz. 28 Ekim Çarşamba günü öğlen saat 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarımız daha önce 2 günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm ve bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Evet, bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.