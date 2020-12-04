İmamoğlu'ndan 'piyasalar bize güveniyor' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 33 yıl aradan sonra, Türkiye’de bir belediye tarafından yurt dışına ihraç edilen ilk Eurobond satışını gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, satışın tanıtımıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Bunu söylerken de ‘Her Yere Metro, Her Yerde Metro’ diyerek şehrin dört bir yanına pankartlar asan ve 2019’a kadar 400 kilometre metro inşaatını bitirme sözü veren bizden önceki yönetimlerin, özellikle de son yıllarda metro inşaatları konusunda, zamanı ve kaynakları israf ettiklerini bilerek konuşuyordum. İş başına gelince gördük ki; devasa bütçeler gerektiren metro inşaatlarının finansman ihtiyacını çözmeden, hesapsız kitapsız işlere girilmiş, ne yazık ki, İstanbullunun hayatını kolaylaştırmak adına bir arpa boyu bile yol alınamamıştı. Göreve başladığımız ilk günden itibaren, ‘İstanbul’a yeni bir başlangıç’ yapmak ve yarım kalan tüm metro inşaatlarına fon bulmak için arayışlara başladık. Çünkü İBB’nin kaynakları öylesine heba edilmişti ki, kendi bütçesiyle metro inşaatlarını yapabilmesi, ihtimal dahilinde değildi.”

'6 hatta çalışmalara başladık'

Geçtiğimiz 2 Aralık’ta gerçekleşen satışa, dünyadan 248 yatırımcı kurumun ilgi gösterdiğini belirten İmamoğlu, bu şekilde durmuş haldeki 6 hatta birden raylı sistem inşaatlarını yeniden başlattıklarını söyledi.

“Hedeflediğimiz 580 milyon dolarlık tahvil satışına karşılık, tam 4,3 kat, yani 2,5 milyar dolar büyüklüğünde bir alım talebi ile karşılaştık” diyen İmamoğlu, “İhraç etiğimiz bu tahvil sonucu; İstanbul’a kazandırdığımız 580 milyon dolarlık finansman sayesinde, 4 metro hattında daha inşaatlara hızla başlayacağız. Böylelikle İstanbul, toplam 52,1 kilometre yeni metro ve 39 yeni istasyona daha kavuşacak. Bu hatlarda, tek yönde saat başına 275 bin olmak üzere, günde 5 milyonu aşkın yolcu taşınacak. İstanbul içinde trafik rahatlarken, İstanbulluların hızlı ve konforlu şekilde seyahat etmesi sağlanacak. Bu yeni finansmanın katkısının sonucunda, İBB olarak, aynı anda 10 hatta raylı sistem inşaatlarımız sürecek.” şeklinde konuştu.