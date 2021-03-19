İmamoğlu'ndan Pervin Buldan'a kapatma davası sonrası telefon

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Newroz Bayramı'nı kutladı. İmamoğlu, "Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz" dedi.

HDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak Newroz Bayramı'nı kutladı. Açıklamada şöyle denildi:

"HDP'ye açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Buldan da İmamoğlu'nun Newroz Bayramı'nı kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti."