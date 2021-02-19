İmamoğlu'ndan Kuran kursu ve cemevi yapımına katkı sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Çekmeköy'de ilçe müftüsüyle birlikte ziyaret ettiği bir cami derneğinin Kuran kursu yapımına katkıda bulunacağını açıkladı. İmamoğlu daha sonra yine müftüyle birlikte ziyaret ettiği bir cemevine de katkı vereceğini belirtti.

Çekmeköy'de Alemdağ Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ni ziyaret eden İmamoğlu, derneğin Kuran Kursu inşaatı için yardım talebini kabul etti.

İmamoğlu daha sonra ise beraberindeki ilçe müftüsüyle birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çekmeköy Cemevi'ne gitti. Burada konuşan İmamoğlu, “Biraz önce, Cuma namazında Alemdağ’daydım. Müftümüzle orada namazımızı kıldık. Orada da o bölge için önemli olan, Kuran kursu tasarımıyla alakalı bir katkı talebi oldu. Müftümüz de oradaydı. Ona da katkımızı sunmak istiyoruz. Adil bir yönetici olmak, hak teslimiyse, burada da size bunları yapmak hak teslimidir" ifadelerini kullandı.