İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Haramidere Atık Su Kollektörü Temel Atma Töreni”ne katıldı.

İmamoğlu, dere kenarında yaptığı konuşmanın ardından, tören için kurulan platforma geçti.

Törende ilk konuşmayı yapan Mermutlu'nun proje ile ilgili teknik detayları paylaşmasının ardından konuşan İmamoğlu, sözlerine, “Bugün Esenyurt’tayız. Burada çok canımızı sıkan bir olay yaşadık. 23 Haziran’dı yanılmıyorsam. Yaşadığımız bir selle, bir insanımız hayatını kaybetti” diye başladı.

İmamoğlu, “Bu, Haramidere’nin yaşadığı ilk olay değil. İnsanların, ‘Özellikle son 15-20 yıldır bunu sürekli yaşıyoruz’ şeklindeki feryatlarını duymak çok çok önemli. Burada, 300’e yakın evi, taşkınla su bastı. Buradaki insanlarımıza hemen, Esenyurt Belediyemizle beraber, Sayın Başkan, tüm yetkili arkadaşlarımız tepeden tırnağa ilgilerini gösterdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama, hızlıca yaralarını sarma, evlerini temizlemek, sokağı toparlamak, ardından yiyecek, içecek ihtiyacından, barınma ihtiyacına kadar sürekli yanlarında durduk. Valiliğimizle beraber yaptığımız çalışmayla da bundan sonraki sürecin o insanları mağdur etmemesi konusunda, ayni ve nakdi yardımlar konusunda ortaklaşa hareket ederek, insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bu manada büyük bir özveriyle çalışan, süreci her an takip etmekten asla geri durmayan ve bütün bu sürece katkı sunan; ama Valiliğimiz olsun ama Esenyurt Belediyemiz olsun ve bütün İBB’nin bütün imkanlarıyla yanında olup, yaralarını sardık ve bu sürece geldik” dedi.

'Kanal İstanbul dünya gerçeklerinden uzak'

“Ama benim esas ifade etmek istediğim, bu tarafı değil” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunlar, bir olayın sonucu. Biz, bu sonucu yaşamak istemiyoruz. Burada özellikle şunu belirtelim: Tabii ki dünyanın bir değişimi var. İklim değişikliği, gerçekten dünyanın kronik sorunlarından bir tanesi. Buna duyarsız kalan, bu süreci yönetmek değil, başka önceliklerini ortaya koyan bir akıl, her türlü felaketle karşılaşmaya hazır olmalı. Yani siz, bu tür sorunları çözmeyip, İstanbul’un bana göre en büyük felaketi olacak Kanal İstanbul’la uğraşıyorsanız, bu felaketin daha büyüğünü yaşamaya İstanbul’u hazırlıyorsunuz demektir. O bakımdan her noktada dile getireceğim. Bugüne kadar ‘ihanet’ diye tariflenen tüm süreçleri bir kenara koyalım; İstanbul’a Kanal İstanbul’u yapmak, bu ihanetlerin hepsinden bin kat daha fazla ihanettir. Bu ve bunun gibi süreçler, dünyanın gerçeklerinden uzak, hele hele bugünün ekonomik pozisyonundan tamamen uzak, pandemiyi yaşayıp, can sağlığının, sağlık kavramının ön planda durduğu bir süreçte bunu da unutarak bu tür süreçlerle uğraşmanın aslında ne kadar duyarsız, insanların gerçek ihtiyacını görmekten uzak, doğayı hissetmekten uzak bir tavırla ülkeyi yönetme çabasının bir göstergesidir. Biz bu sürece, gerçekten o gözle bakıyoruz.”