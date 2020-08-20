İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

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Erdoğan bugün AKP'li belediye başkanlarıyla düzenlediği toplantıda "Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik” demişti.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Haliç’te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul’a harcanmak isteniyor” diye yazdı.

İBB Başkanı mesajına İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın yer aldığı 'Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var' başlıklı bir videoyu da ekledi.