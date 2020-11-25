İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs kaynaklı gerçek ölüm sayılarını açıkladığı için kendisini hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için açıklamada bulundu.

İmamoğlu, “Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup konuşmasında, Covid 19 kaynaklı vefat rakamlarını açıklamasından ötürü sert bir dille eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan cevap geldi.

'Onlarla polemiğe girmem'

Sözcü’den İsmail Saymaz'a konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Dünyada da örnekleri var. Bazen bir ülkedeki doktorun feryadı sayesinde, o ülkedeki sistem şeffaflığa dayalı olunca başarılar elde ediliyor.