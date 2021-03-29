İmamoğlu'ndan AKP İstanbul İl Başkanı'na ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti.

Ziyaretini Twitter hesabından duyuran İmamoğlu "AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edip kendisine yeni görevinde başarılar diledim. İstanbul’un hayrına olacak tüm konularda herkesle diyalog içinde olmaktan memnuniyet duyarız" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'na ziyaretinde İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun da eşlik etti.