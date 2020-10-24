İmamoğlu'ndan açıklama: Dün akşam ateşim 38'e yükseldi...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonrası ilk açıklamasını yaptı.

"Kıymetli vatandaşlarımız, tabi ben sıklıkla aslında test olan birisiyim. Hatta çarşamba günü yine kovid testi oldum ve negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 9 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 derece ateşle hastaneye gelince, dün akşamı hastaneyi geçirdim. Ve test olduk. Ve bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda bir rapor oluştu" diyen İmamoğlu, "Şu an aslında iyiyim, ateşim fena değil. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah sağlığımıza kavuşacağız. Elbette bütün vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte duyurularımızı hep yapıyoruz. Teması mümkün olduğu kadar azaltalım. Herkesin duyarlılık göstermesi şarttır" ifadesini kullandı.