'İmamoğlu'na suikast son anda önlendi' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği ihbarı gelmesinin ardından kendisinin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile koordineli şekilde güvenlik çemberinin yeniden ele alındığı iddia edildi.

Oda TV'nin haberine göre IŞİD tarafından Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği bilgisinin edinildiği ileri sürüldü. Suikast emri verenin IŞİD’in sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yöneticileri olduğu iddia edildi.

İmamoğlu’nun tüm koruma ekibinin uyarıldığı ve kendisine de bilgi verildiği kaydedildi.. İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordine olunarak güvenlik çemberi yeniden ele alındıktan sonra İstanbul Valiliği emriyle Ekrem İmamoğlu’nun koruma sayısının artırıldığı belirtildi.

İddiaya göre suikast girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanları son anda yakalandı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin iddiayı doğruladığını ancak güncel ve somut bir suikast tehdidinin söz konusu olmadığını söylediğini belirtti.

Saymaz'a konuşan yetkili şunları söyledi:

"Elimize bir istihbari bilgi notu ulaştı. Bu bilgi notunda başka isimler de var. Ancak somut ya da güncel bir suikast tehdidi söz konusu değil. Yalnızca bir duyum söz konusu. Bu duruma istinaden biz devlet olarak önlemlerimizi aldık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da koruma ekibini uyardık. Kimi siyasiler ya da yöneticiler hakkında dönem dönem bu ve benzeri duyumlar ulaşıyor ve gerekli önlemler alınıyor."