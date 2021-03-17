İmamoğlu’na hapis cezası istenen davada karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması yapıldı.

Savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Odatv’de yer alan habere göre, İBB Başkanı İmamoğlu'na 7,080 TL para cezası verildi.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan adayı olduğu sırada Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonunu kullanması Ordu Valiliği'nin talimatıyla engellenmek istemiş, Valilik, İmamoğlu'nun bu sırada "Bu Vali tam bir it" dediğini iddia etmişti.

İmamoğlu ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.