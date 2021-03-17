İmamoğlu’na hapis cezası istenen davada karar açıklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada para cezası verildi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması yapıldı.

Savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Odatv’de yer alan habere göre, İBB Başkanı İmamoğlu'na 7,080 TL para cezası verildi.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan adayı olduğu sırada Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonunu kullanması Ordu Valiliği'nin talimatıyla engellenmek istemiş, Valilik, İmamoğlu'nun bu sırada "Bu Vali tam bir it" dediğini iddia etmişti.

İmamoğlu ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı.

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