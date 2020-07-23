İmamoğlu: Şehre harcanacak bir kuruş varsa yeri depremdir; kanal safsatası değildir

İBB, kentin en önemli sorunlarının başında gelen depremle ilgili, “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”ni başlattı. Proje tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehrin en önemli gündeminin deprem olduğunu vurgulayıp, “Gündemi bulandırmanın, gündemi başka bir yöne çekmenin bir anlamı yoktur. Bu şehre harcanacak bir kuruş var ise, kredi bulunmuşsa, bulunacaksa harcanacağı şey bellidir; deprem. Kanal safsatası değildir. Depremle ilgili sürecin çözümüne harcamayıp başka bir yere para harcamak bu millete ihanettir. Milletin canını hiçe saymak demektir. Yüz milyarlarca liralık tehdit dururken, bizim bu işi çözmemiz lazım. Hiç kimsenin buna hayır diyeceğini düşünmüyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı, kentin en önemli sorunlarının başında gelen depremle ilgili, “Risk Analiz Çalışması Hızlı Tarama Yöntemleri Projesi”ni başlattı. Projenin tanıtım toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında ilk konuşmayı, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Taygun Kahraman yaptı. Projeyi, slaytlar eşliğinde sunum yaparak tanıtan Kahraman, deprem konusunun sadece İBB’nin altından kalkabileceği bir sorun olmadığını vurguladı. “Bu, sadece merkezi hükümetin altından kalkabileceği de bir sorun değil” diyen Kahraman, şunları söyledi:

Kahraman: Amacımız riskli binaların tespit edilmesi

“Kamu sektörü, özel sektör, üniversiteler, bilim insanları ve tüm sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle birlikte hep beraber, topyekûn bir seferberliğe başlamamız gerekiyor. Amacımız; risk barınma ihtimali olan binaların yapısal durumlarının tespit edilmesi. Hasar alacak yapılara noktasal müdahale programıyla birlikte, bu yapıları şu an da tespit etmek. Sonrasında, ikinci aşamada, bu 790 bin binanın sıralamalarını yapmak. Öncelikli tabi göçme riski bulunan, hasar alması beklenen yapılara güçlendirme ya da yeniden yapma yöntemleriyle birlikte, tabii ki İstanbullularla birlikte müdahale etmek. Sonrasında, güçlendirme ve yeniden yapma usulüne uygun, binaların dayanıklılığının artırılmasına, insanlarımızın olası bir İstanbul depreminden sonra bu binalardan iki ayaklarının üstüne çıkmalarını sağlayacak bir altyapıya kavuşmak. Nihai hedefimiz bu.”

Yılmaz: Ortak bir yol izleyebiliriz

Kahraman’ın ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremle ilgili ilçe bazında yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi. “Silivri’de 16 bin 500 hektar, imara açık bir arazi, bir arsa mevcut” diyen Yılmaz, “Fakat bunun 4 bin 500 hektarında hiçbir etüt yapılmadan, hiçbir zemin etüdü olmadan imara açılmıştır. İşte yapacağımız, mikro bölge çalışmalarıyla, buradaki zemin etüdü tamamlandığında, esasında bu yapacağımız çalışmalara da bir ışık tutmuş olacak. Bu noktada ilçenin sınırı bütününe tamamladığımız güncel bina tespit analiz çalışmalarını da en kısa sürede daire başkanlığımızla paylaşmayı düşünüyoruz. Böylece, Silivri’de zemin koşulları dolayısıyla risk taşıyan bölgedeki binaların öncelikli olarak tespitinin yapılmasında ortak bir yol izleyebiliriz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yılmaz: Üzerime düşen ne varsa, destekçisi olacağım

İBB’nin başlattığı çalışmayı önemsediklerini vurgulayan Yılmaz, “Üzerime düşen ne varsa bu konuda, aynı zamanda İBB’nin MHP’li Grup Başkan Vekili olarak da buradan Ekrem Başkan’ıma, bu konuları destekleme adına Büyükşehir’de de vereceği mücadelesinin destekleyicisi olacağım. Doğru adımlarla, doğru projelerle bu işin içerinden de esasında en fazla eforu sarf ederek çıkacağımıza inanıyorum. İstanbullulara, Silivrililere borcumuz var. Onun için de bu insan hayatının öneminden hareketle, insan odaklı bir kentsel dönüşüm için yapmış olduğunuz çalışmalar için hem daire başkanlığınıza hem de sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

'Maksimum dikkatle hareket etmemiz şart'

Yaşanan pandemi sürecine değinen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hastalık riskiyle karşı karşıyayız. Bu riskin ne kadar daha bizimle var olacağı konusunda net bilgiye sahip değiliz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Pandeminin, Türkiye ve dünya ekonomisini derinden etkileyeceği bir gerçektir. Dünyanın yaşamsal birtakım tavırlarına bile bir kısım değişiklikler getirecektir. Böylesi bir ortamda hem vatandaşlarımızın hem bizlerin çözüm bulurken, maksimum dikkatle hareket etmemiz şarttır. Bugün yola çıkan arkadaşlarımıza, bütün vatandaşlarımızın yardımcı olmaya gelmiş insanlar gözüyle bakıp onlara destek olmalarını istirham ediyorum. Sonraki aşamalarda da özellikle finansman modelini organize etme konusunda da Genel Sekreterimize ve ilgili birimlere talimat verdim. Bu konuda da derin bir çalışma var. Hem sigortacılık hem bankacılık hem inşaat malzemesi üreten firmalar ve sektör temsilcileri hem müteahhit firmalarının temsilcileri, bütünlükçü bir yapıyla, vatandaşlarımıza doğru fırsatlar sunarak işin sonucuna ulaşmak istiyoruz.”