İmamoğlu: Sağlık Bakanı'nın samimiyetinden şüphe etmiyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgındaki son duruma ilişkin BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

Salgına ilişkin açıkladığı ölüm verilerinin kaynaklarını açıklayan İmamoğlu, birinci verinin son 5 yılla bugünkü vefat sayılarının kıyaslanması olduğunu ve durumun üzücü olduğunu belirtti.

İkinci verinin vefatların kendilerine bulaşıcı hastalık koduyla iletilmesi olduğunu, burada da sayıların açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu, bir hafta 10 gündür de ivmenin yukarıya doğru gittiğini söyledi.

Gerçek sayınının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin oldukça üzerinde olduğunu belirten İmamoğlu, "Şu an İstanbul'da vefat sayısı her geçen gün artarak devam ediyor, beni ürküten tablo bu. Kasım ayında neredeyse geçen seneki ölüm verilerinin iki katından fazla verilere çıkmış durumdayız" dedi.

İmamoğlu, bu artışı koronavirüs salgınına bağladığına işaret etti.

'Sağlık Bakanı'nın samimiyetinden şüphe etmiyorum'

Sağlık Bakanı'nın samimiyetinden şüphe etmediğini belirten İmamoğlu, "Sayı, veri konusu Bakanlığın işi midir çok da emin değilim. Sağlık Bakanımızın işi önlem almaktır" dedi.