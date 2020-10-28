'İmamoğlu PKK'nın adayı' sözlerine para cezası

31 Mart seçimleri öncesi A Haber'de yayımlanan Sabah Ajansı programında, Erkan Tan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği “Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, seçime girdikleri her yerde CHP adayları PKK'lıların da adaylarıdır” sözleri nedeniyle dava açılmıştı.

Dava dilekçesinde, "hakaret ve iftira içerikli sözlerin, İmamoğlu'nun kişilik haklarını ihlal ettiği" belirtildi. Tan'ın ifadelerinin basın özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedilerek hakkında kamu davası açıklaması talep edildi. Tan, sarf ettiği sözler nedeniyle yargılanmakta olduğu İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 27 Ekim 2020 tarihli duruşmasında 4 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Tan dışında Hülya Koçyiğit'in damadı olan Alkoçlar Turizm'in sahibi Ender Alkoçlar'ın “Birçok tanıdığım veya tanımadığım kızacak ama bu İmamoğlu yalancı düzenbaz bir sahtekar. Bunu göreceksiniz, balon patlayacak” sözlerine ilişkin de 50 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştı.

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Ekim 2020 tarihli duruşmasında Alkoçlar, 7 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum edildi.