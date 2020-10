İmamoğlu, 'Osmanlı torunları'na Fatih tablosunu gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin Saraçhane’deki binasında bugün "Osmanlı hanedanı torunları"nı konuk etti.

İmamoğlu, geçen Haziran ayındaki müzayedede datın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun ikinci gösterimini CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından "Osmanlı hanedanı torunları"na yaptı.

İBB'nin açıklamasına göre, İmamoğlu’nun konukları arasında Abdülmecit’in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad’ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat’ın torunu Rukiye Bâlâ Hodo ile Vahdettin’in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü yer aldı.

Tablonun İstanbul’un kurtuluş günü olan 6 Ekim’de yani yarın da halka açılacağı açıklandı.

İmamoğlu ziyaret sırasında yaptığı konuşmada "Osmanlı İmparatorluğu, hepimizin bir gurur vesilesidir" dedi. İmamoğlu "Her dönemin, her kişinin, her ülkenin, her imparatorluğun elbette eksikleri olacaktır, artıları olacaktır, yanlışları olacaktır. Ama bunların günün mahkeme salonuna taşınır gibi konuşulmasını ve tartışılmasını da çok acı veren bir durum olarak yorumlamaktayım” diye konuştu.

İBB Başkanı "Bugün itibariyle ve bugünden sonra -elbette sizler gibi kan bağım yok ama- bu ülkenin bir ferdi olarak, geçmişinde kim varsa, o insanların da bir torunu olarak görerek, aslında atasına sahip çıkan bir insan olduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

İBB, Fatih Sultan Mehmet’in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinde yapılan orijinal tabloyu, Londra’daki Christie’s salonunda, geçen 25 Haziran’da yapılan müzayedede satın almıştı. Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos’ta İstanbul’a getirilmişti.