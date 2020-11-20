İmamoğlu: Okuduğumda dehşete düştüm

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Hakkında açılan soruşturmaya ilişkin konuşan İmamoğlu, "Cuma günü bana soruşturma yazısı geldi. Okuduğumda dehşete düştüm. Sayın Meral Akşener'e duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Cuma günü ben bu yazıyı aldıktan sonra benim sayın Akşener'e bir ziyaretim oldu, çok üzüntülüydüm kendilerine bahsettim. Dehşet içindeydim. İdare bütünlüğünü bozucu eylemde bulunduğumu iddia ediyor müfettiş. 'Bölücü, devlet otoritesi tanımaz' diye benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan, sen kimsin ya?" dedi.

Kanal İstanbul projesinin bir seçim projesi olduğunu belirten İmamoğlu, "ÇED raporuna ben dahil on binlerce İstanbullu vatandaş itiraz başvurusu yaptı. Arazilerin yüzde 70'i şahsi mülkiyetlere ait. Siz burada bir rant yaratacaksınız. Bu çizgi bölücülüktür. İstanbul'a ihanet olduğunu düşündüğüm bu projeye karşıyım. Bu bir seçim propagandası, proje değil. Günün sonunda o kadar kişiselleşmiş ki, yüzde 70'i şahsileşmiş arazi üzerinde. Benim içim yanıyor" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Kamu kaynağıyla ilgili soruşturma mı istiyorlar? Benim bağırmam lazım. Benim seçimimde rakibim, İBB'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken kamu kaynağı neredeydi?" diye konuştu.