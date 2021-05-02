İmamoğlu: Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İBB'ye bağışlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“Yurt dışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek eserleri anavatanına getirmeye devam ediyoruz. İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak. İstanbul'a hayırlı olsun” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bunun ardından sosyal medya hesabından 'İngiltere’deki müzayedede satılan Kanuni Sultan Süleyman portresinin alıcısı tarafından İBB’ye bağışlandığını açıkladı.

İmamoğlu, "Evine Dönüyor! Mart ayında İngiltere’deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB’ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul’a bağışlanması ve İBB’ye duyulan güven gurur verici. İstanbul’a hayırlı olsun" dedi.

İBB, geçtiğimiz Haziran ayında Fatih Sultan Mehmet’in orijinal portresini satın almıştı.

İmamoğlu, geçtiğimiz ay da İngiltere'deki bir müzayededen Kuran-ı Kerim ve el yazmaları aldıklarını duyurmuştu.