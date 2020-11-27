İmamoğlu: Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir, çünkü yapılmayacaktır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İzmit Belediyesi'nin Arızlı Mahallesi’ndeki konut prohesi tanıtımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bir araya geldi.

İmamoğlu, "Bizim kapımızı çalan her belediye ile iş geliştirmek, dayanışma içinde olmak hem İstanbul’umuza yakışan hem de bizim yol yürüyüşümüze yakışan bir anlayıştır. Bunu da altını çizelim. Hiç kimseye kapımız kilitli değil, aksine ardına kadar açıktır. Bunu da buradan duyurmuş olalım" dedi.

'Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir'

Arazi gezisinin ardından İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen İmamoğlu, bir gazetecinin "Bugün Cumhurbaşkanı’mız bir açıklama yaptı ve ‘Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız’ dedi. İBB Başkanı’sınız; ne düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Açıklamayı yolda okudum. Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek."