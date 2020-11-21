İmamoğlu: İstanbul'un üç hafta süreyle kapatılması gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İstanbul’un üç hafta süreyle kapanmasının şart olduğunu belirtti.

Bakırköy Belediyesi'nin pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına ithafen heykeltıraş Dilşad Akçayöz tarafından yapımı tamamlanan Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısına inşa edilen anıtın açılış törenine katılan İmamoğlu burada yaptığı konuşmada "Covid ile büyük bir mücadele veriyoruz. Tabipler odamızın ifade ettiği gibi süreç çok ağır gidiyor ve maalesef kayıplarımız var. Bu kentin bizim danışma kurulumuza göre üç hafta kapanmasının ve sonrasında kademeli bir şekilde toplumsal hayata dönüşün şart olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir belediye başkanının kapanma kararı almalıyız demesi zor bir şeydir fakat ben bunu demekle mesulüm" dedi.



