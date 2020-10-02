İmamoğlu İstanbul Müftülüğü’nü ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı ziyaret etti. İBB’nin, ibadethaneler ve din görevlilerine dair üzerine düşen görevleri yapmaya devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu "işbirliğine, aynı masada ortak akılla düşünmeye ve insanlara hizmet etmeye hazır olduklarını" söyledi. Maşalı da İmamoğlu’na, “Her an kapınıza gittiğimizde görüşeceğimizin bilincindeyim” sözleriyle teşekkür etti.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir yandan Covid’i konuşurken, camilerimizin de en üst düzey tedbirlerle ibadete açıldığını biliyorum. Vatandaşlar da riayet ediyor gördüğüm kadarıyla. Ama her yönüyle zor bir dönem geçiriyoruz. Bu zor dönem, ister istemez yaşamı, alışkanlıkları, ekonomiyi, her şeyi etkiliyor. İnsanların ibadet geleneklerini, adetlerini bile etkileyebiliyor. Burada belki de toplumumuzun hassasiyeti gereği, en içten ve en ciddi uyarıları, bizim din görevlilerimizden alır vatandaşımız diye düşünüyorum. Bu kapsamda da ciddi uyarıları dinliyoruz kürsülerden. Bu güzel bir şey.

Başta bütün din görevlilerimize güzel görevler, aynı zamanda sağlık diliyoruz. Bütün teşkilata, bütün çalışanlara da aynı zamanda yine sağlık diliyoruz. Bu maksatla buradayım. Büyükşehir Belediyesi de hem ibadethanelerimize hem de din görevlilerimize dair, her zaman üzerine düşen görevi yapmıştır, yapmaya da devam edecektir.

Hassasiyetlerimizle beraber, maneviyatımızla beraber yapılacak ne varsa da işbirliğine, aynı masada ortak akılla düşünmeye ve insanlarımıza hizmet etmeye biz de hazırız. Her birinize sağlık diliyoruz.”

'Bazı meselelerimiz var'

İmamoğlu’na ziyaretinden dolayı, kendisi ve çalışma arkadaşları adına teşekkürlerini ileten Maşalı da “Belediyeyi ilgilendiren hususlarda hem kimi zaman dolaylı olarak ilgililerle irtibatımızı sürdürüyoruz hem de 3 defa da zatıalinizle biz görüşme imkanı bulduk. Her an kapınıza gittiğimizde görüşeceğimizin bilincindeyim. Öyle bir imkanı bize tanıdığımız için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Yakında yine bazı meselelerimiz var, zatıalinizi ziyaret edeceğim inşallah” diye konuştu.