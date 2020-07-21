İmamoğlu ile Soylu Adalar'daki elektrikli araç sorununu görüştü

Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Adalar'da atlı fayton taşımacılığı sona ermiş, ancak fayton yerine kullanılacak elektrikli araçların Adalar'a girişi Adalar Kaymakamlığı tarafından engellenmişti.

20 Temmuz'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Adalar Kaymakamlığı'nın adalara sokmadığı elektrikli araçlara ilişkin Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından İmamoğlu İstanbul'a dönerken, İmamoğlu ile birlikte Ankara’ya giden İBB heyeti ile bakanlık görevlileri arasında konuyla ilgili görüşmelerin bugün devam ettiği belirtiliyor.