İmamoğlu İBB bütçesini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '2021 yılı İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi'ni, Meclis oturumunda sundu.

2021 yılı bütçesini, İstanbulluların, beklenti ve taleplerini dikkate alarak hazırladıklarını söyleyen İmamoğlu, “Toplam bütçe gelirlerimizi 25,5 milyar lira, bütçe giderlerimizi 28,9 milyar lira olarak planladık. 3,4 milyar lira açığımız olacak. 2020 yılı bütçesinde bu açığı 4,6 milyar liraya indirmiştik. 2021 bütçesinde bu rakamı, 3,4 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2020 yılının ilk 10 ayında 3,9 milyar lira kredi borç ödemesi yaptık. İştiraklerimiz tarafında 2021 yılındaki toplam bütçemiz 31 milyar lira, öngördüğümüz toplam iştirak karları ise 2 milyar lira olacak. Böylelikle toplam bütçemiz 75,5 milyar liraya ulaşacaktır” dedi.

“2021 yılında 28,9 milyar lira olmasını öngördüğümüz gider bütçesinin tam üçte biri yatırım bütçesidir” diyen İmamoğlu, önümüzdeki sene, 11,1 milyar lira civarında net yatırım yapacaklarını söyledi.

İmamoğlu, kurumun konsolide yatırım bütçesinin, 3,9 milyar lirası İSKİ, 1,6 milyar lirası İETT ve 1,3 milyar lirası iştirak şirketleri olmak üzere, toplam 18 milyar liraya ulaşacağını kaydetti.

'Meclis borçlanma onayını geç verdi'

İmamoğlu, belediye meclisinin ihtiyaca karşın borçlanma onayını geç verdiğini söyledi.

“Geçtiğimiz yıl için öngörülen 4,3 milyar TL’lik iç borçlanma ihtiyacına karşılık, Meclis’imiz bize şu ana kadar sadece 1,6 milyarlık onay vermiştir” diyen İmamoğlu, taleplerine zamanında yanıt verilmemesi sonucunda yüzde 18’ler seviyesinde borçlanmak zorunda bırakıldıklarını belirtti.

Meclis’in borçlanma onayını geç vermiş olmasının İBB’ye ve İstanbul’a ek maliyetinin 192 milyon TL olduğunu açıklayan İmamoğlu, “Bu rakam, yaklaşık olarak ilave 48 kreşin yapım bedeli kadardır. Bu maliyetin yanı sıra, bütçemizde öngörülen borçlanmayı alamadığımız için, ‘Sermaye Giderleri’ kalemindeki, yani yatırımlar kalemindeki gecikmelerin getireceği potansiyel fiyat artışı ise, 400 milyon TL’nin üzerindedir” dedi.

'Finansal borçlar, artan kur ile İBB'ye önemli maliyetler yazmakta'

İmamoğlu, 2020 tablosunda kendilerini en fazla zorlayan faktörün bir önceki yönetimin bıraktığı borçlar olduğunu söyledi.

İmamoğlu, “Bizden önceki yönetimin, İBB’ye yüklemiş olduğu 5,8 milyar TL ticari borcun yanı sıra, 2 milyar avronun üzerindeki finansman borçlarıdır. Ticari borç geç ödendiğinde TL bazında olduğu için müteahhidimizi zor durumda bırakırken Finansal borç İBB’ye her koşulda artan kur ile her gün önemli maliyetler yazmaktadır. Profesyonel bir kadroyla, hesap veren ve sorumlu siyasetçi anlayışıyla, ciddi bir bütçe disiplini başarısı sağladığımız halde, son birkaç ayda dövizde görülen büyük kur artışı, ne yazık ki borç stokumuzda önemli bir yükselmeye neden oldu. 2020 Ocak ayında 6,6 TL olan avronun Kasım başı itibariyle 9,1 liraya yükselmesinin 16 milyon İstanbulluya yüklediği ek borç yükü, 5,4 milyar Türk Lirası’dır. Bu rakam ne demek biliyor musunuz sevgili Meclis üyeleri? Bu rakam tüm İBB kadrolarının maaşlarının yaklaşık 3,5 yıllık toplamı demek” dedi.