İmamoğlu HDP ve İYİP'li 8 Mart mesajı paylaştı, İYİP'ten tepki geldi

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili "doğru bulmuyorum" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu kişisel twitter hesabından Meral Akşener'i ve Pervin Buldan'ı etiketleyerek 8 Mart Emekçi Kadın Günü kutlama mesajı yayımladı:

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @meral_aksener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın @PervinBuldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım.

İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu bu mesaj sonrası Twitter'dan açıklama yaptı. Meral Akşener'i, Pervin Buldan'la birlikte etiketlenmesini doğru bulmadığını belirtti.

Ağıralioğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum."