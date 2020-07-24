İmamoğlu: Güzel şeyler de oluyor, Cumhurbaşkanımız çözüme katkı sundu

CHP Kurultayı için Ankara'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin, “Ayasofya ile ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Davet gelmedi demiştiniz…” sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu "Ayasofya konusuyla ilgili, salıdan beri, ‘Davetiye geldi, gelmedi’ diye soruluyor. Böyle bir husus, bizim gündemimizde açıkçası çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme ulaştı kargoyla. Keşke telefonla da arasalardı. Ankara’dayız; kurultaydayız" dedi.

'Soylu'yla beraber Adalar'ın sorununu çözdük'

İmamoğlu "Bu süreç, bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz, o tarafında değiliz. Bakın güzel şeyler de olabiliyor; ben, hafta başı Ankara’daydım. İçişleri Bakanımız Sayın Soylu’yla beraber Adalar’ın sorununu bir arada çözdük. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla katıldı; çözüme katkı sundu. Biz, iş üretmek, çözüm üretmekten yanayız" diye konuştu.

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılacağını söyleyen İmamoğlu "Hacı Bayram Veli, aslında İstanbul’la da bağlantısı olan bir kıymetimiz. 2. Murad’a, Fatih Sultan Mehmet’in babasına, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’yi kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir Hacı Bayram Veli. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben, böyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez; başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii’ne ben gittim. Bunu, bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz" dedi.

"İstanbul’un selatin camileri onlarca camisi, bizim gözetimimizde, bizim hizmetimizle halkımızla buluşuyor" diyen İmamoğlu "Biz, Cuma’mızı Hacı Bayram Veli’de kılacağız. Anadolu’nun her yerinde böyle kıymetlerimiz var. Allah, kabul eder inşallah. Ayasofya Camii’yle ilgili de ‘Hayırlısı olsun’ diyelim" dedi.

İBB: 1444 personel görevlendirildi

Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada Ayasofya'da kılınan Cuma namazı için bir dizi tedbir alındığı ve 1444 personelin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayasofya Camii’nde kılınan ilk Cuma Namazı öncesi alınan önlemleri titizlikle uyguladı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam bin 444 personel görev aldı" denildi.

İBB "Şehir dışından ve İstanbul’un dört bir yanından tarihi yarımadaya gelen vatandaşlar için kurulan çadırlar, hizmet noktaları ve Mobil Büfelerde çeşitli ikramlar sunuldu. Mobil Büfeler, Cuma Namazı sonrası ayrıca geleneksel içeceklerimizden olan Narçiçeği Şerbeti ikramında da bulundu. Alanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 bin maske, 35 bin tek kullanımlık seccade ve 10 bin dezenfektan dağıtıldı. İkram ve hijyen malzemeleri dağıtımlarına hafta sonu boyunca da devam edecek" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "İBB tarafından Yenikapı’da oluşturulan 7 bin 500 kişilik namaz kılma alanında da LED ekranlar aracılığıyla Ayasofya Camii’nden canlı yayın yapıldığı" belirtildi.