‘İmamoğlu geliyor, çabuk boşaltın orayı’ talimatı bu; o akla yazık!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Sular Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Vadi içinde bulunan Başakşehir Belediyesi’ne ait Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) çalışanları merkezi boşalttı. Olaya tanık olan İmamoğlu, “Yazık. Bu talimatı veren akla yazık. Bu, bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık. ‘Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!’ Böyle bir bakış yani” diye tepsi gösterdi.

İmamoğlu, yaklaşık 6 kilometre hattı yürüyerek Başakşehir’deki Sular Vadisi’ni bir uçtan diğer uca dolaştı. Vadi içindeki kreş inşaatı, pazar alanı ve Bahçe Market’i gezen İmamoğlu, İstanbul’un birçok yerinde kayıp alanlar bulunduğunu belirterek izlenimlerini şöyle anlattı:

'Muazzam bir zararı oluşturmuş'

“Yeterince doğru işletilemeyen ya da düzgün bir master planı olmayan alanlar var. Yapanların emeğine sağlık. Sular Vadisi, kıymetli bir yeşil aks oluşturmuş burada. Ancak günün sonunda; oluşan yanlış kullanımlar, usulsüz devirler, usulsüz tahsisler burada aslında muazzam bir kamu zararı oluşturmuş ve alan kirliliği yaratmış. Bu tür yerlerde siyasi malzeme yerine, toplumun nasıl faydalanacağı konusunda iş birliği şart. Buranın başlangıcında KİPTAŞ var, KİPTAŞ’ın üretimi var, KİPTAŞ’ın, yap-işlet anlaşması var. Dönemsel bu geçişi de bir marifet kabul edip, siyasi zeminde bir değerlendirme biçiminde tavır alan bazı arkadaşların yüzünden ne yazık ki, ciddi anlamda kötü kullanımlar, bir nevi kamu malına çökme gibi hususlar var. Bunları yerinde görmek istedim.”

'İhanet edilmiş'

“Sular Vadisi Eylem Planı” çalışacaklarını anlatan İmamoğlu, “Baştaki iyi niyete minnet duygularımı iletiyorum ama ona bile ihanet edilmiş" dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

"Birinin adına okul yapılmış, o başkasına vermiş. Hala o kayıp dönemin tesirleri var burada. Günün sonunda biz burayı hızlıca hem İBB hem Başakşehir Belediyesi, -Sayın Başkan’ı davet ettik, gelmedi- ortak akılla bir yol yürüyüşü tahsis edeceğiz. Çocuklarımıza kreşimizi yapıyoruz. Orada bir derneğin işgalindeydi. Anlaştık, uzlaştık. Şimdi orayı, çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bunları İstanbul halkına, Başakşehir’deki halkımıza, komşularımıza kazandıracağız. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı burada hakim kılacağız” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nu duydular, kepengi kapattılar

Gezinin en ilginç anı, vadide faaliyet gösteren Başakşehir Belediyesi’ne ait Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) önünde yaşandı. İmamoğlu’nun geldiğini duyan çalışanlar, merkezi boşalttı. Kepenkleri kapatan çalışanları, bölgeden uzaklaşırken gören İmamoğlu şöyle tepki gösterdi:

“Yazık. Beylikdüzü’nde başkanken gideceğim İSMEK’lerde de, Allaaah, bakıyorsun koşa koşa kapılar kapanıyor. Ben, bunları yaşadım. Yazık; kadınlara yazık yani. Bu talimatı veren akla yazık. Bu bir talimat. Kim verdi onu, bilemiyorum ama o akla yazık. ‘Çabuk! Boşaltın orayı, İmamoğlu geliyor!’ Böyle bir bakış yani.”