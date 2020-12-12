İmamoğlu: Feryat ediyorum, isyan ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Daktilo1984” adlı programa konuk oldu.

'İstanbul'da kuraklık yaşanıyor'

Kuraklığın bir gerçek olduğunu ve şu anda İstanbul'da kuraklığın yaşandığını söyleyen İmamoğlu, “Şu anda yüzde 20'lere gerilemiş bir baraj doluluğumuz var. Bu tabi 2007'den sonraki, son yıllarda, yaşadığımız en büyük kuraklık. Tabi tedbirler alıyoruz. Bir yandan kendi içimizde, insanlarımıza tasarruflu davranmaları konusunda spotlar, filmler yayınlıyoruz, duyurular yapıyoruz. Ama bu tabi yeterli mi? Değil. Bu son ana kalıyor. Böyle olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

'Feryat ediyorum'

Salgına ilişkin de konuşan ve kapanma kararı alınmamasını eleştiren İmamoğlu, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesi sadece hafta sonu kapanmaysa burada bir terslik var. Bizi rahatlatsınlar o zaman, biz rahatlayamıyoruz. Çünkü bir aya aşkın süredir 400'ün üstünde defin sayısını hiç düşüremedik ne yazık ki İstanbul'da. Bu da, geçen yılın ortalamasına baktığınızda sadece bir ayda 5 bin 500- 6 bin daha fazla vefat demek İstanbul'da, Kasım ayı için söylüyorum. Bu kadar somut sayılar varken ben nasıl rahat edeyim? Onun için feryat ediyorum, onun için isyan ediyorum, onun için Allah aşkına iki hafta, üç hafta kapatın diyorum. Kesinlikle kapanmalıyız" diye konuştu.