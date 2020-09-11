İmamoğlu: Cumhurbaşkanı'nın Yavaş ile görüşmesi hoşuma gitti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

'İBB olarak pandemi hastanesini ayağa kaldırmaya hazırız'

İmamoğlu Heybeliada'daki pandemi hastanesiyle ilgili "Buranın geçmişten gelen tarihi, simgesel bir konumu var. Yaz döneminde bile Adalar’ın nasıl değiştiğini anlatamam. Şimdi metruk durumda kullanılmıyor. Diyanet açıklama yaptı, sağlık için kullanılacaksa iade ederiz diye. Biz sağlık amaçlı yatırım yapmaya ve burayı ayağa kaldırmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız.Benim Sağlık Bakanı’na tavsiyem şu: Böyle bir mekan için bu kadar uzun cümleler kurmasına gerek yok. Görüyorum ki bakanlık kararsız. Biz talep ediyoruz. Sağlık adına oraya yatırım yapmaya hazırız" dedi.

'İstanbul'a özel çözümlerle sahaya çıkacağız'

Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle bir istişareye başladık. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul’un çözümü Ankara’dan gelmemeli. Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok.Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. İstanbul’da toplu taşıma yüzde 50 kapasitede. Çünkü insanlar yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar.Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneğin büyükşehir belediyesi; saat 6’da işe başlanacak saat 3’te bitecek. Böylece farklı zamanlamaları planlayacağız. Şu anda hem valilik hem de büyükşehir tarafında bir heyet oluşturduk. Çünkü İstanbul’un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalışılır, karar verilir, Ankara’ya gönderilir kimse yetkili o açıklar.

İmamoğlu duyurdu: Mahmutbey-Mecidiyeköy metrosu 29 Ekim’de açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim’de Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının hizmete açılacağını duyurdu. Bu hatta günde 400 bin yolcu beklediklerini belirten İmamoğlu, "Metrobüsün de yükünü hafifletecek. Eminönü-Alibeyköy hattını yıl sonunda inşallah hizmete açacağız" dedi.

'Cumhurbaşkanı'nın Yavaş ile görüşmesi hoşuma gitti'

Biz geçen sene 11 Eylül’de 30 büyükşehir belediye başkanı Sayın Erdoğan ile görüşük. Ondan geriye ne kaldı? Bir tanesi Whatsapp gurubu, diğeri kırılan sandalye. Sayın Mansur Yavaş ile görüştü sayın cumhurbaşkanı. Bu çok güzel bir şey. Sayın cumhurbaşkanının İstanbul ile görüşeceği biri varsa bir numaralı muhatabı biziz.İstanbul’da çöp dağları var. Nerede var çöp dağları, hangi ilçede var gidip bakayım. Ben bir araya gelsek 50 konu varsa 30’unu çözerim. Geçmişte sayın cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, Sayın Demirel gidip kendisi ziyaret etmiş.