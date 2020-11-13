İmamoğlu: Bu gece terk edilmesi gereken binalar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri ve Avcılar'da binaları deprem açısından incelemeye başladıklarını, gelen verilerin iç açıcı olmadığını söyledi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında İmamoğlu ile Gürpınar Siteler Bölgesi Kentsel Dönüşümü 1. Etap Protokolü imza töreni sonrası konuştuğunu belirterek, İmamoğlu'nun Silivri ve Avcılar'da "Bu gece terk edilmesi gereken binalar var" dediğini aktardı.

Zeyrek'in aktardığına göre İmamoğlu, Avcılar'da yüz binadan 20'sinde, Silivri'de yüz binadan 30'unda yurttaşlar “depreme dayanaksız çıkar ve yıkarlar” endişesiyle inceleme yapılmasına izin verilmediğini hatırlattı. “Bu gece terk edilmesi gereken binalar var” diyen İmamoğlu, vatandaşları ikna edecek, güven verecek bir sistemin oluşturulması gerektiğine ve hızlı davranılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Zeyrek, İstanbul'un en riskli ilçesi Avcılar'ın Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin ise "Planlı alanlarda ise deprem yönetmeliğine uygun olmayan 11 bin 893 bina var. İBB ile yaptığımız çalışmada ortaya çıkan sonuç, 11 bin 893 binanın 8 bin 920'si (dörtte üçü) kesinlikle yenilenmeli" dediğini aktardı.