İmamoğlu, Bellini'nin tablosunun basına gösterimini 'Cuma namazından önce ya da sonra' yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Haziran'da Londra'daki Christie's müzayede evinden alınan İtalyan ressam Gentile Bellini’ye ait Fatih Sultan Mehmet portresinin Saraçhane'deki İBB binasına getirildiğini açıkladı. İmamoğlu “Tablo, yuvasına döndü aslında. En tertipli, en düzenli şekliyle İstanbul halkıyla, bütün Türkiye’yle bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz” dedi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yapıtı teslim almak üzere beraberindeki heyet ile 8 Ağustos'ta Londra'ya gitti. Tablo, teslim alınmadan önce Polat ve beraberindeki uzmanlar tarafından incelendi. İBB heyeti, 12 Ağustos'ta Türkiye'ye döndü. Tablo da müzayede evi tarafından 20 Ağustos'ta uzman kargo firmasına teslim edildi. 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaşan tablo, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasına ulaştı.

İmamoğlu, bina girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tablo yuvasına döndü aslında. Bizim gurur verici. Şimdi biraz kendisi için hazırlanan özel bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah cuma günü, cuma namazından önce ya da sonra bir planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız görüntülerini. Yine Saraçhane’de halkın evinde İstanbullu ile beraber buluşturacağız. En yakın zamanda çalışmalarımız sürüyor. En tertipli, en düzenli şekliyle İstanbul halkıyla, bütün Türkiye’yle bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz” dedi.