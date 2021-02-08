İmamoğlu AKP'li ilçe belediyelerin 8 kararını veto etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı toplantılarının “Başkanlık Teklifleri” belli oldu. 113 maddelik teklifler listesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği, Ocak ayında İBB Meclisi’nin almış olduğu 8 karar da yer alıyor.

ANKA'nın haberine göre, İmamoğlu’nun yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade ettiği kararlar şöyle:

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi 1116 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki (Bayrampaşa Şehir Parkı'nın) kullanım hakkının, 15 yıl süreyle Bayrampaşa Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin 14 Ocak 2021 tarihli Meclis Kararı.

Esenler Kemer Stadyumu ve Esenler Spor Kompleksi binasının kamu hizmetinde kullanılmak üzere 15 yıl süre ile Esenler Belediyesi’ne tahsis edilmesine ilişkin 14 Ocak 2021 tarihli Meclis kararı.

İBB mülkiyetinde bulunan Alibeyköy-Güzelce Mahallesi 54 ada 60-68 ve 69 parsel sayılı taşınmazların kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsis edilmesine ilişkin 14 Ocak 2021 tarihli Meclis kararı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi 21832 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki (Gençlik Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve Aile Sağlığı Merkezi’nin) 15 yıl süreyle Bayrampaşa Belediyesi'ne tahsis edilmesine ilişkin 14 Ocak 2021 tarihli Meclis kararı.

Muhtelif ilçelerde bulunan iBB'ye ait sosyal konutların tahsissen kiralama, resen kiralama, tahsissen vadeli satış, tahsissen satış ve sosyal konut kiracılarına mevcut konutun kiracısına tahsisi konusundaki iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin 14 Ocak 2021 tarihli Meclis kararı. “

Başakşehir Başak Mahallesi 1251 ada ve Başakşehir Mahallesi 1406 ada 2 parselin park ve yeşil alan lejantına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı hakkında 14 Ocak 2021 tarihli Meclis kararı.”

İstanbul İmar Yönetmeliği Taslağına ilişkin, 14 Ocak 2021 tarihli Meclis kararı.

İBB yönetimi tarafından hazırlanan söz konusu İmar Yönetmeliği taslağı, İBB Meclisi’nde AKP grubu tarafından değiştirilerek kabul edilmişti.

CHP grubu da taslağa, AKP grubu tarafından değiştirilmiş olsa da evet oyu vermişti.