İmamoğlu, AKP döneminde Saray'a tahsis edilen araçlarla ilgili konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde 2,2 milyar lira bedelle kiralanan 827 aracın saraya tahsis edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, ''Belli vakıflara, dizilere, ona buna para yağdıran iştiraklerimiz, artık İstanbulluya yardım ediyor'' ifadelerini kullandı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 2011-2018 yılları arasında, 2 milyar 200 milyon lira ödeyerek kiraladıkları araçların OGS-HGS ve GPRS kayıtlarını inceleyen teftiş kurulunun raporlarına yer verdi. Raporda; İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışma sonucunda; Cumhurbaşkanlığı’na 480, AKP Genel Merkezi'ne 8, AKP İl Başkanlığı’na 62, Irak Devlet Başkanı'na 6, TBMM Başkanlığı'na 54, Okçular Vakfı'na 4, TÜGVA'ya da 5 araç tahsis edildiğinin tespit edildiğini aktaran Ağırel, İBB’nin İstanbul Valiliği’nden isteği soruşturma izni talebinin ise reddedildiği bilgisini paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, “Kamu kurumu, bir başka kamu kurumuna katkı sunabilir. Elbette bunun da bir vicdani oranı, sayısı vardır. Onu aşıyorsa, o da sorgulanmalıdır. Onun ötesinde bir kulübe, bir derneğe, sıradan bir biçimde dağıtır gibi dağıtılması, hiçbir gerekçesi olmadan dağıtılması çok yanlış. Tablonun en kötü verisi; bir siyasi partiye bu kadar araç, 70-80 araç niye tahsis edilir” yanıtını verdi. “Birçok konudan, birçok kötülükten arınmış bir belediyenin varlığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani belli vakıflara, dizilere, ona buna para yağdıran iştiraklerimiz, artık İstanbulluya yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili, “Murat Ağırel’in yazısında adı geçen isimler doğru mudur? O araçlar, onlara mı tahsis edildi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ne yazık ki doğru. Tabii burada en kötü tarafı şu; kamu kurumu, bir başka kamu kurumuna katkı sunabilir. Elbette bunun da bir vicdani oranı, sayısı vardır. Onu aşıyorsa, o da sorgulanmalıdır; o ayrı bir mesele. Ama onun ötesinde bir kulübe, bir derneğe, sıradan bir biçimde dağıtır gibi dağıtılması, hiçbir gerekçesi olmadan dağıtılması çok yanlış. Tablonun en kötü verisi, bir siyasi partiye bu kadar araç, 70-80 araç niye tahsis edilir? Bu niye verilir? Bunu tarif etmek, tanımlamak mümkün değil.

31 Mart seçiminden sonra görev aldığımız andan itibaren kaygı duyduğumuz buna benzer olaylar ve buna benzer konuların bizdeki verileriydi diyen İmamoğlu "Günün sonunda ikinci kez görevi teslim aldığımızda, gördük ki birçok araç iade edilmiş, bazı veriler yok edilmiş. Ve biz, bunlara ulaşamadık, erişemedik. Elimizde olan verilerle, elimizde olan bilgilerle, kurum içindeki araştırmalarımızda ortaya çıkan rapor bu. Kaldı ki, bu işin soruşturmasını, incelemesi için valiliğe, neredeyse bir yıl önce yaptığımız bir başvuru var. Ne yazık ki bu başvurumuz da valilikce reddedildi. Yani valilikten almamız gereken izin, alınamadı. Biz, mevcutta kurum içindeki elde ettiğimiz bilgiler üzerinden bu raporu oluşturduk. Bu derin bir israf kalemidir ve sorgulanması gerekir. Günün sonunda, bu suçu işleyenlerden de bu kamu zararının tahsil edilmesi gerekir” diye konuştu.

'HGS VE OGS kayıtları tümden yok edildi'

İmamoğlu,“OGS-HGS mevzusu, zaten hatırlarsanız bir veri kopyalama meselesiyle çok gündeme getirildi, soruşturmalar açıldı. Aslında bizim o zaman yapmak istediğimiz şey, işte bu verilerin bir yedeklenmesi ve günü geldiğinde kamu adına bir zarara uğratılmadan bu veriler üzerinden araştırma, sorgulama, denetleme yapılabilmesiydi. Kaygı duyuyorduk ve o kaygı ne yazık ki karşılığını bulmuştur. Yani düşünsenize; arabaların tipleri değiştirildi, arabaların modelleri değiştirildi, markaları değiştirildi. Başka bir manzara önümüze koydu. Yoksa bizim Yenikapı'ya yolladığımız araçların dışında markaların, modellerin de kullanıldığını biz çok iyi biliyoruz. HGS ve OGS gibi kayıtlar, ne yazık ki işte o söylediğim ara dönemde tümden yok edildi ve biz o verilere ulaşamadık, erişemedik” ifadelerini kullandı.