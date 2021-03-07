İmamlar 8 Mart'ı kutlamayarak 'farkındalık' oluşturacakmış!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'dan "bu günü kutlamama kararı aldıkları" açıklaması geldi. Ünal, kararın gerekçesi olarak ise "kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak" ifadesini kullandı.

ANKA'da yer alan habere göre, Ünal, Samsun’da E.M.'nin çocuğunun önünde şiddete uğramasını hatırlatarak "Bu vahşetin cezasız kalmaması en önemli temennimizdir. Biz de kadına gösterilen şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına bu günü kutlamama kararı aldık. Yalnızca kadın üyelerimizden talep ettiğimiz ve bizlere ulaşan mesajları yayınlayarak bu değerli günü anmış olacağız” dedi.

Ünal, “Ülkemizde her geçen gün artarak süre gelen kadına karşı uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmektedir. Üstelik bunların büyük bir çoğunluğuna Yüce Dinimizin karıştırılması din görevlileri olarak bizleri olumsuz manada etkilemektedir" diye konuştu.