İmamdan anne ve kızına tehditle cinsel istismar!

Elazığ’da cami imamı olarak görev yapan 51 yaşındaki Halit Karakaya’nın, anne N.S’ye “çocuğunu öldürürüm” diyerek cinsel istismarda bulunduğu, sonrasında 16 yaşındaki kızı Y.S’yi de 6 yıl boyunca tehditle taciz ettiği iddia edildi. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Halit Karakaya’nın, valilik tarafından görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Karakaya tarafından tacize uğradığını iddian eden Y.S., yaşadıklarını halasına anlatınca, hala tarafından Elazığ Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Anne S.F. ise şikâyet tutanağında, kızının taciz edildiğini psikolog aracılığıyla öğrendiğini belirterek, kendisine de cinsel istismarda bulunan imam Karakaya'nın çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Halit Karakaya’nın camide başka kız çocuklarına da istismarda bulunduğunu iddia eden bir yurttaş da “Yaz tatillerinde Kuran kursuna giderdik. Halit Karakaya kızları taciz ediyordu. Bu yaptığı tepki çekince de ‘başarılı olan çocukları öpüyorum’ derdi. Bu olaylardan sonra bu mahallede hiç kimse çocuklarını camiye göndermedi. Halit Karakaya’nın oğlu bekçi olduğu için Emniyet’e gidip ifade vermek istemiyorum. Ancak mahkemede gizli tanıklık yapacağım. Halit Karakaya’nın, oğlu sayesinde kimin ne ifade verdiğini öğreniyor. Adalet kimden yana? Bir an önce bu adamın tutuklanıp ceza almasını istiyorum” dedi.