İmam vaaz sırasında Boğaziçililere 'terörist' dedi, tepki gelince inkâr etti

Zonguldak'ta bir camide imamın, Cuma namazı öncesi vaaz verirken Boğaziçili öğrenciler hakkında 'Lut Kavmi' ve "terörist" demesi üzerine sinirlenen cemaatin bir kısmı camiyi terk etti.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre Zonguldak İnağzı Mahallesinde bir camide geçen cuma günü yaşanan olayda, iddialara göre imam S.E., namazdan önce yaptığı vaaz sırasında eylem yapan Boğaziçili öğrencilerin terörist olduklarını söyledi.

Bunun üzerine cemaattin içinde bulunan bazı yurttaşlar imam S.E.’ye tepki göstererek camiyi terk etti. Camiye giden vatandaşlar imamın zaman zaman bu tip konuşmalar yaptığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hutbenin dışına çıktığını belirterek S.E.’yi uyardıklarını belirtti.

'Öyle bir şey demedim'

Cami hocası S.E., yaptığı açıklamada, vaaz sırasında üniversite ve öğrencilerinden bahsetmediğini iddia ederek şunları söyledi:

"Vaaz sırasında ne üniversiteden ne de öğrencilerden bahsettim. Ben Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudum. Lut kavminin helak olmasından bahsettim. Siyaset yapmadım. Cemaatin içerisinden 2-3 kişi olayı siyasete çekip tepki gösterdi. O sırada cemaat içerisinde kargaşa oldu. Bir kişi de camiyi terk etti. Cemaatte o kişilere tepki gösterdi. Bu davranışlar beni çok üzdü. Ama hiçbir zaman üniversiteli gençlerimize terörist veya eşcinsel demedim. Biz imamlar camiye hiçbir şekilde siyaset sokamayız. Biz her cinsten, her renkten insana hitap ediyoruz. Konunun buralara çekilmesi beni üzdü."