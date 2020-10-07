İmam nikahlı olduğu kişinin işkencesine maruz kaldı, yoğun bakıma kaldırıldı

Şanlıurfa Direkli Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'ye işkencede bulundu.

İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği M.N.'ye 5 gün boyunca zincirle işkencede bulundu.

Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yaralı halde buldu.

Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı.