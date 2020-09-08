İmam Hatipliler Derneği'nden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, akademisyen ve yazar Erol Mütercimler'in, imam hatip mezunları hakkında söylediği sözler için suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Erol Mütercimler'in imam hatip camiasıyla ilgili haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları hakkında ÖNDER olarak hukuki süreç başlatıyoruz. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftiralarına izin vermeyeceğiz."