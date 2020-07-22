İmam hatipler için ne yapacaklarını şaşırdılar

AKP’nin ülkeyi dinselleştirme politikası doğrultusunda devam ettirilen imam hatipleştirme politikası istenen sonuçları vermeyince Milli Eğitim Bakanlığı akıl almaz uygulamalara başvuruyor.

Bunlardan birisi de e-okul sisteminde (veli bilgilendirme sistemi) çocuklarının kaydının yapıldığı okulu öğrenmek için sisteme giren velilerin karşılaştığı notla ortaya çıktı.

BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, öğrenci bilgilerinin ve okul kayıt bilgilerinin yer aldığı sorgulama ekranının altında kırmızı harflerle şu ifadelere yer verildi:

“Değerli velimiz, çoğunuzu imam hatip ortaokuluna kaydettirmek isterseniz size en yakın imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurunuz. Konu ile ilgili okul müdürlerimizden veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bilgi alınız.”