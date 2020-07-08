İmam Hatip'i tercih eden liselilerin sayısı azalıyor

İmam hatip orta okuluna giden öğrenci sayısı artarken, lisede imam hatipleri tercih eden öğrencilerin sayısı 2015-2016 eğitim yılından beri düşüş gözlemleniyor.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, açıköğretimde okuyanlar hariç 2015-2016 eğitim-öğretim yılında imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin sayısı ortaokuldakilerden 30 bin fazlayken 2018-2019’da 267 bin geriye düştü. 2016’da 555 bin 870 öğrenci imam hatip lisesinde okurken, bu tarihten sonra ise öğrenci sayısı sürekli azaldı.

MEB'in verilerine göre 2012-2013 eğitim öğretim yılından sonra imam hatip orta okullarında öğrenim gören öğrencilerin sayıları şöyle:

2012-2013: 94 bin 467

2013-2014: 240 bin 15

2014-2015: 385 bin 830

2015-2016: 524 bin 295

2016-2017: 657 bin 20

2017-2018: 723 bin 108

2018-2019: 761 bin 785

İmam hatip liselerindeki sayısal değişim ise şöyle: