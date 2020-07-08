İmam Hatip'i tercih eden liselilerin sayısı azalıyor

İmam hatip orta okuluna giden öğrenci sayısı artarken, lisede imam hatipleri tercih eden öğrencilerin sayısı 2015-2016 eğitim yılından beri düşüş gözlemleniyor.
BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, açıköğretimde okuyanlar hariç 2015-2016 eğitim-öğretim yılında imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin sayısı ortaokuldakilerden 30 bin fazlayken 2018-2019’da 267 bin geriye düştü. 2016’da 555 bin 870 öğrenci imam hatip lisesinde okurken, bu tarihten sonra ise öğrenci sayısı sürekli azaldı.
MEB'in verilerine göre 2012-2013 eğitim öğretim yılından sonra imam hatip orta okullarında öğrenim gören öğrencilerin sayıları şöyle:
- 2012-2013: 94 bin 467
- 2013-2014: 240 bin 15
- 2014-2015: 385 bin 830
- 2015-2016: 524 bin 295
- 2016-2017: 657 bin 20
- 2017-2018: 723 bin 108
- 2018-2019: 761 bin 785
İmam hatip liselerindeki sayısal değişim ise şöyle:
- 2012-2013: 380 bin 771
- 2013-2014: 474 bin 96
- 2014-2015: 546 bin 443
- 2015-2016: 555 bin 870
- 2016-2017: 517 bin 81
- 2017-2018: 521 bin 218
- 2018-2019: 494 bin 376