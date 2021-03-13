İmam eşinin çarşafla derse girmesine tepki

Antalya'nın Finike ilçesinde dört köy okulunda imamın ve eşinin derslere "ücretli öğretmen" olarak girmesine tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili Eğitim İş Antalya Şubesi, EBA destek noktalarına ayrıca bir öğretmen görevlendirmesi yapılmadığını hatırlatarak, imam eşine neye göre ücret verildiğinin açıklanması gerektiğini belirtti.

"Ülkemizin hiçbir yerinde kaybedecek bir öğrencimiz bile yok. Çocuklarımızın hepsi çağdaş, laik, bilimsel, parasız ve kaliteli bir eğitimi hak ediyor" diyen ve konunu takipçisi olacağını duyuran sendikanın açıklaması şöyle:

"Ülkemizde yılını doldurmuş olan salgınla ilgili üzerine düşen hemen hemen hiçbir sorumluluğu tam olarak yerine getiremeyen Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı Milli Eğitim Müdürlükleri, iş kendilerine yakın kişilerin görevlendirilmeleri olunca ellerini çabuk tutmuş ve kılıfını da hazırlayarak bu görevlendirmeleri yapmıştır. Burada görev almak için yeterliliği olmayan, formasyon almamış, İlahiyat Fakültesi mezunu olan bu kişi haftada üç gün köy çocuklarının derslerine girmektedir. Söz konusu görevlendirmeyi yapan Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda hesap vermelidir. Bu kişinin hangi özellikleri bu görevlendirmenin yapılmasını sağlamıştır? Üniversitelerin eğitim ya da fen-edebiyat fakültelerinden mezun olmuş, formasyonu olan o kadar ataması yapılmayan öğretmen dururken bu şahsı ön plana çıkaran ne olmuştur?

'Görevlendirmenin sorumluları hesap vermelidir'

Derslere giren bu hanımefendi, değerlendirebilecekleri tek şansları iyi bir eğitim almak olan bu köy çocuklarına ne kadar fayda sağlayabilmektedir? Bu çocuklara vermesi gereken tüm ders bilgilerini, Cumhuriyetimizin Değerlerini ve Atatürkçülük konularını layıkıyla verebilmekte midir? Finike Milli Eğitim Müdürlüğü derhal bu sorulara cevap vermeli, şayet kamuoyunu tatmin edici cevaplar veremezse de bu görevlendirmenin sorumluları hesap vermelidir.

Eğitim-iş Sendikası olarak konunu takipçisi olacağımızı, yanlış eğitim politikaları sonucunda özellikle köylerde ve kırsal alanlarda okulların kapatılıp, öğretmenlerinden uzaklaştırılıp imam ya da eğitim-öğretim açısından vasıfsız diğer insanların eline bırakılan köy çocuklarımızın yanında olacağımızı ilan ediyoruz."

TKP Antalya İl Örgütü de ilçe milli eğitim müdürünün görevine derhal son verilmesi çağrısı yapmış ve açıklamada "Çocuklarımızın eğitimini imamlara teslim eden bu gerici uygulamaya derhal son verilmelidir!" denilmişti.