İmam eşinin çarşafla derse girmesine soruşturma

Finike'deki dört köy okulunda imam ve imamın eşinin derslere girmiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya'nın Finike ilçesinde dört köy okulunda imamın ve eşinin derslere "ücretli öğretmen" olarak girdiği fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma açtı.

DHA'nın haberine göre, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin soruşturma açarken, bu kapsamda da bir müfettiş görevlendirildi.

Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada konuyla ilgili "Formasyon aldığında atanacak bir kişi" denilmişti.

Olaya tepki gösteren TKP Antalya İl Örgütü, ilçe milli eğitim müdürünün görevine derhal son verilmesi çağrısı yapmıştı.

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