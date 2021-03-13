İlyas Salman: 50 yıldır komedyenlik yapıyorum, devlet kadar komik olamadım

Sanatçıların salgın günlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamada bulunan ve AKP'nin bin liralık 'yardım' çıkışına tepki gösteren sanatçı İlyas Salman, "50 yıldır komedyenlik yapıyorum ama devlet kadar komik olamadım" dedi.

Tele1'den Adnan Bağrıaçık'a konuşan Salman, "Devlet hiçbir şey yapmıyor. Devlet yapısı gereği halka hizmet etmesi gerekirken halktan hizmet bekliyor. Devlet devletliğini yapmıyor, biz eleştirdiğimiz zaman bizim karşımıza zulmüyle beraber çıkıyor" diye konuştu.

"Türkiye'de şu anda milyonlarca sanatçı açlık sınırında açıkla, işsizlikle pençeleşiyor, sanatını gösteremiyor, sanat yapamıyor. Buna devletin mutlaka bir çare bulması lazım çünkü devlet halkın hizmetçisidir, halk devletin değil" diyen Salman, üç aylığına bin liralık maddi yardım kararına ilişkin ise, 50 yıldır komedyenlik yaptığını belirterek, "devlet kadar komik olamadım" dedi.